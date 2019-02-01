「五味雜陳」的味全龍 經典回顧

呂明賜是當年味全龍的人氣球星。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍要復出的傳言最近甚囂塵上，是否最快在農曆年後就會向中職遞件申請加盟，球迷討論度極高。事實上，味全龍是中職第1個10年最成功的球隊，由5個紅色圓點構成、象徵「五味俱全」的味全商標，曾是龍迷心中至高無上的驕傲，隨著球隊選在最巔峰時突然解散，這個Logo在龍隊球迷眼裡卻是「五味雜陳」，以下整理味全龍隊史五大重要事件，帶領新舊球迷回到那個「五味雜陳」的年代。

味全龍對戰三商虎。（資料照）

味全龍球星黃平洋。（資料照）

徐生明被刺。（資料照）

1.元年封王 10年奪4冠

老球迷希望這次味全龍是真的要重出江湖。

徐生明執教締造味全龍首次3連霸。（資料照）

中職於1990年開打後，原本由三商虎獨走的局面，從5月9日起出現變化，徐生明在這天加入負責投手調度後，讓11勝11敗的龍隊在上半季後段打出優於虎隊的14勝9敗，下半季又以27勝4和14敗拿到隊史第1個季冠軍，再趁勢勇奪中職第1個總冠軍，隔年他接任總教練，龍隊成為中職第1支連續2年打進總冠軍賽的球隊。

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龍隊真正開啟「味全王朝」，關鍵人物還是徐生明，從他於1996年回任總教練起，龍隊成為中職第1支連續4年打進總冠軍賽的球隊（統一獅於2006-10年、中信兄弟於2014-17年追平），1997-99年締造隊史首次3連霸，自成軍起10年內6次打進總冠軍、4次拿到總冠軍，迄今仍是中職紀錄。

值得大書特書的是，中職不論是4隊、6隊、7隊時期，賽制採用上下半季或單一球季，龍隊都拿過總冠軍，這兩項紀錄不僅空前，也可能絕後。

2.罷賽導火 引爆大亂鬥

1991年6月1日，龍隊打完5局以2：1領先兄弟象，6局上李居明轟出追平陽春彈後因雨暫停，經過3次勘察場地，持續下雨也超過半小時，裁判仍無法以成立比賽的5局裁定龍隊獲勝，徐生明根據棒球規則，認為比賽已經結束，自行率隊離場，象迷先對龍隊咆哮、丟飲料罐，又拆掉約50張球場座椅扔進場內。

中職於4天後做出決議，認定龍隊「罷賽」，該役以棄權論，龍隊、象隊各罰款20、15萬元，隔天味全發表「不承認也不接受」聲明，不排除脫離中職另組新聯盟，經過數次協商，味全基於顧全大局考量同意不再上訴，聯盟於6月14日龍象戰賽前，安排兩隊握手為「提前離場」道歉。

龍象於「六一事件」重回原場地交手，過程三度發生爭議，8局上終於失控，帝波不滿被黃平洋砸到背，摔球棒後以不雅手勢挑釁，致使兩隊衝進場內對峙，帝波於恢復比賽後盜三壘時，故意抬高釘鞋踹傷郭建霖小腿，兩人發生肢體衝突，洪正欽憤而追打帝波，引發兩隊再次衝進場內，史上第1次大亂鬥正式爆發。

大亂鬥歷時約20分鐘，帝波與郭建霖都被驅逐出場，象迷也加入戰局，不僅把各種物品丟進場內攻擊龍隊球員，賽後還包圍球場出口追打龍隊大巴士。帝波於2天後在兄弟球團安排下，公開向郭建霖道歉。

3.爭呂巨砲 球員首交易

呂明賜於1991年季後決定自日職返台加入中職，引發「亞洲巨砲爭奪戰」，他想回業餘母隊味全，龍隊與兄弟象洽談交易失敗（龍隊提洪正欽與陳彥成，象隊要林易增與郭建霖），12月30日他以與龍隊簽下打擊教練合約（簽約金200萬元、月薪20萬元），引發各隊不滿，象隊放話不再與龍隊比賽。

經過三商虎領隊陳君毅出面協調，1992年元月8日為呂明賜單獨舉辦選秀會，挑走他的象隊要求龍隊拿郭建霖與陳彥成交換，因郭建霖無意加入象隊陷入僵局，6天後林易增發表聲明，不反對加入象隊願意代替郭建霖，終於敲定中職首樁球員交易。象隊獲得林易增後立刻締造3連霸，龍隊在呂明賜效力期間不曾拿過總冠軍。

4.假球黑手 徐生明被刺

徐生明是史上第1位兼任球員的總教練（1993年開季登錄投手，但沒出賽），也是第1位遭歹徒刺傷的總教練，1995年12月回任總教練時，中職打假球傳聞甚囂塵上，他先於1996年6月12日收到黑函，指稱他涉入職棒賭博，故意放水控制比賽輸贏，又於1998年5月在龍隊台北宿舍地下停車場，遭3名埋伏的歹徒持槍警告「不要亂講話」。

1999年4月26日上午7點半，他於送小孩上學返家途中，遭數名歹徒持類似匕首的利器共刺4刀，負傷返家後由妻子謝榮瑤載往陽明醫院，左臀有3處2公分長、左大腿外側有1處4公分長的刺傷，臀部傷口雖深達6公分，但沒有傷到神經。他於5月1日出院返家休養，5月4日前往新莊看龍隊比賽，5月11日歸隊重掌兵符。

5.搶救球隊 球迷上街頭

1999年11月8日，三商虎宣布由林仲秋接任總教練後2小時，無預警宣布球隊解散、薪水付至12月，隔天締造隊史首次3連霸的味全龍，突然於11月30日跟進，宣布停權1年，教練與球員續領6成薪1年，可出借給各隊。12月4日龍迷成立自救會，隔天起在台北車站發動「搶救味全龍」簽名連署，提出「搶救味全龍」、「要乾淨比賽」、「反對兩聯盟惡性競爭」三大訴求。

12月12日下午1點30分，職棒球迷破天荒首次走上街頭，也是台灣人民首次因為運動議題走上街頭，遊行隊伍從中正紀念堂出發，陸續到立法院、監察院遞交「呼籲政府出面挽救職棒」陳情書，味全公司仍基於12月2日中職臨時常務理事會否決停權決定，只給參賽、解散2個選項，12月13日正式宣布解散龍隊。

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