大王球棒有「千」秋 林仲秋也練打過

王柏融隨火腿隊赴美春訓，使用1000公克加重棒練打，嚇到隊友。（資料照，記者陳志曲攝）

林仲秋過去打擊練習使用1000克加重棒，實戰球棒也高達950克。（資料照）

火腿隊近藤健介平常用930克球棒練打，他對於大王拿1000克球棒感到驚訝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕「大王」王柏融加盟日本火腿後，一舉一動都成為日媒和隊友矚目焦點，除了打擊練習吸睛，連使用的球棒也受關注，王柏融拿1000公克加重棒練打，隊友看了嚇一大跳。

隊友近藤驚呆：我沒辦法

王柏融隨隊赴美國亞利桑那展開第一階段春訓，練球地點為大聯盟教士和水手共用春訓基地，練到2月15日結束，再轉往沖繩進行第二階段春訓。前天首度戶外打擊練習，王柏融3度將球轟出全壘打牆，打擊技巧和手腕運用獲好評，監督栗山英樹就說，感覺他真的很會打，期待實戰表現。19歲強打少年清宮幸太郎盛讚王柏融揮棒沒有多餘動作，擊球方式非常漂亮。

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值得一提的是，王柏融拿1000公克加重棒練打，近藤健介看了嚇一跳，一開始看他拿這麼重的球棒，想說應該打不出去，「我平常打擊練習會拿930公克的球棒，看到他拿1000公克球棒，感覺真的很重耶，我沒辦法，這樣揮棒手腕應該很痛吧。」

4屆全壘打王 秋哥實戰950克

事實上，拿加重棒進行打擊練習在職棒圈並非新鮮事，剛從巨人轉戰廣島的長野久義，平常練打會拿1500公克加重棒，中職4屆全壘打王林仲秋，過去打擊練習拿1000公克加重棒，實戰拿的是950公克球棒，堪稱超重量級，林仲秋笑說，「中職從古至今，比賽球棒應該沒人拿的比我還重吧。」

林仲秋解釋，平常練習或賽前練打拿加重棒，是為了比賽拿相對較輕的球棒，讓揮棒速度加快。他出棒速度快，所以拿950公克球棒，希望把球「送」遠一點，打職棒前十年一直是這重量，直到退休前兩年才換成910、930公克球棒。

至於王柏融過去在中職實戰用球棒，重量介於880至900公克，長度有33.5吋、34吋。由於日職規定，球棒顏色只能是原木色、黑色、深咖啡色和赤褐色，王柏融未來在日職無法使用招牌翠綠色球棒，應會改拿原木色、黑色球棒上陣。

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