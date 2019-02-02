陽岱鋼勤練功 拒絕「點」到為止

陽岱鋼連日練習觸擊逾1小時，希望爭取更多上場機會。（資料照，取自讀賣巨人隊臺灣粉絲團）

〔記者羅志朋／綜合報導〕日職各隊春訓昨起跑，巨人旅日好手陽岱鋼之前已先在宮崎春訓基地展開自主訓練，這幾天每次觸擊短打練習都超過1小時，也引來日媒好奇，他笑著解釋，「觸擊是基本的，一定要練，練著練著就忘記時間了。」

陽岱鋼日職生涯累積102次觸擊短打成功紀錄，2011年效力火腿單季38次觸擊最多，但轉戰巨人後兩季僅5次觸擊。陽岱鋼過去兩年飽受傷勢所苦，單季出賽皆為87場，去年打擊率2成45，還在季末丟了先發位置，今年丸佳浩轉戰巨人、進駐中外野防區，他必須力爭先發右外野地位；日媒預測，陽岱鋼若擠進先發陣容，可能會被擺在第7棒。

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面對危機感的一年，陽岱鋼說，「今年不知道有多少上場機會，只能努力打拚，現在只要能做的都要去做，不能說沒辦法做到，如果教練下達觸擊短打指令，不能說做不到。」

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