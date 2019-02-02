18號失而復得 松坂：我好興奮啊

松坂大輔開心穿回最愛的18號球衣。（取自sanspo.com）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經過去年東山再起的一年，38歲老將松坂大輔今年穿回經典18號背號球衣，在昨中日龍開訓時成為焦點，他也吐露再次看到18號球衣的心情，興奮得心臟撲通撲通跳。

前年遭軟銀釋出後，松坂去年以年薪1500萬日圓（約429萬台幣）、背號99號加盟中日龍。結果去年出場11場拿下6勝、防禦率3.74後，松坂不但獲得央聯東山再起獎肯定，今年年薪增至8千萬日圓（約2286萬台幣），背號更換回最熟悉的18號。

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承諾監督 成績加倍進步

「昨晚看到球衣上的18號時，興奮得心臟撲通撲通跳。」松坂昨現身中日龍位於沖繩北谷球場的春訓基地時，談到前一晚看到新球衣時的喜悅之情，非常開心又能把18號「穿回來」，也成為媒體捕捉的焦點。

不管是在職棒起點的西武，或是旅美加盟紅襪，甚至重返日職加盟軟銀，松坂都穿18號，他說從小最崇拜的桑田真澄在巨人就穿這個背號，「加入職棒時，就想說一定要穿18號，後來失去後，也心想要再穿回來。」

松坂去年球季結束後和新監督與田剛碰面時，就允諾今年會努力把出賽數和勝場數都投到去年的一倍，亦即他會朝出賽22場和12勝邁進。

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