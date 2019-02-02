返美就有好消息 林子偉穿回5號球衣

重新穿上5號球衣，林子偉首要目標是拚進開季25人名單。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕紅襪旅美好手林子偉前晚搭機返美，全力備戰新球季，同時他的5號球衣「失而復得」，首要目標是拚進開季25人名單。

首要目標 拚進開季25人

前年6月林子偉初登大聯盟，紅襪給他73號球衣，不久改穿5號，去年季中他遭下放3A，還讓出5號給剛被交易來的明星二壘手金斯勒，改披30號。之前林子偉受訪時坦言，換穿30號球衣事前沒被通知，一開始很難過，氣自己未能守住位置和5號。

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本季金斯勒轉戰教士，林子偉穿回5號球衣，迎接嶄新球季。有趣的是，過去林子偉曾透露，一直很欣賞鈴木一朗，所以他想穿51號球衣，也和「51號主人」紅襪打擊教練海爾斯講好了，同意讓出，結果球團仍給他穿5號球衣。

站穩大聯盟 重新證明自己

紅襪隊史有35位球員穿過5號球衣，最大咖當屬游擊名將賈西亞帕拉，拿過美聯新人王、打擊王和安打王，2014年入選紅襪名人堂。紅襪將5號交給林子偉，代表對他的看重，不過去年林子偉低潮時，一度自認撐不起這背號。

林子偉大聯盟生涯累積31安，只要再敲4安就能超越胡金龍，成為旅美台將最多安紀錄保持人，但他目標當然不僅於此，除了希望開季能在25人名單，也盼能站穩大聯盟。今年紅襪春訓投捕報到日為2月14日，19日全員報到。

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