鳳凰城高球公開賽》最後一洞失手 小潘今力挽狂瀾

潘政琮（右）日前與「飛魚」菲爾普斯（左）在配對賽合作。（取自潘政琮臉書）

潘政琮首回合打出+2桿的74桿，暫列101名。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕鳳凰城高球公開賽是美國最受歡迎高球賽之一，每年吸引數十萬球迷進場觀戰，尤其是第16洞看台區可容納2萬人，打造美式看球饗宴，雅加達亞運國手俞俊安今年也前來朝聖，幫台灣好手潘政琮加油，只可惜小潘首回合最後一洞下水遭罰桿，首輪以高於標準桿2桿的74桿，暫時並列第101名。

配對賽 搭檔菲爾普斯

潘政琮日前配對賽時與美國游泳名將「飛魚」菲爾普斯同組，不過未能沾到金牌氣息，小潘原本前17洞有4博蒂、4柏忌打平的成績單，但第18洞無奈開球下水，花了6桿才結束，苦吞雙柏忌。潘政琮希望第二回合表現可以回升，力拚晉級最後兩輪賽事。

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美國選手湯瑪斯、佛勒與瓦納三世首輪暫時並列排頭，三人都繳出-7桿的64桿佳績，湯瑪斯與佛勒不只是賽事室友，遠在佛羅里達的家則是鄰居，佛勒打趣地表示，希望自己表現出色一點，晚餐才有話題可以跟室友炫耀。

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