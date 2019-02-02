王建民首度透露 考慮辦引退賽

悍將客座投手教練王建民（左）在春訓訓練投手。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔本季打完將引退，昔日一起在台灣隊奮戰的球員都有些不捨，包括屢次在國際賽攜手的王建民；始終未言退的建仔，昨也首度透露若狀況允許，會考慮辦引退賽。

從沒宣告退休 仍跟著球員練

王建民現任富邦悍將客座投手教練，雖漸以指導選手為主，不少球迷仍對他的復出抱持期待，他也從未宣告退休或舉行引退式，「現在還有在訓練，跟選手一起練，還沒想到那裡。」

練到能投1局 或許就是時候

王建民表示，仍要視身體狀況而定，「狀況如果允許，可以辦個引退賽，如果不行就是繼續訓練，練到可以再丟。」他透露，若有一天真的舉辦，主要是想謝謝這麼多人長久以來的支持。

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王建民前次登上投手丘實戰，就是去年Nike青棒營明星賽，昨被問到哪裡還不足以打引退賽？他笑稱：「可能是1局不能超過15球吧！超過15顆好像就有感覺，練到能撐過1局就很好了。」

國手革命情感 不捨恰恰引退

王建民和彭政閔攜手打過2003年亞錦賽、2004年雅典奧運、2013年經典賽等經典戰役，他說：「恰哥打了這麼多年，對棒球貢獻很多，看他要退休滿捨不得，今年是他最後一年比賽，希望他能開心打球，發揮他最大能力。」

王建民表示，在國家隊時，恰恰就是領袖，每個球員都會向他看齊，「看恰哥每次在球場上的拚勁，大家都會團結起來，為國家隊去拚，他也一直是台灣球員的象徵，很佩服他的毅力，可以這樣打下去。」

彭政閔宣布退休前，幾乎沒對家人以外的人透露，他除了想親自告訴大家，其實有些害怕面對。王建民也能理解這種煎熬，他說，要退下來真的不容易，心裡還是想要在場上當球員、比賽。

繼早期效力小聯盟時期至今，王建民暌違15年又在台灣度過農曆新年，也是首度參與中職完整春訓。他說，中職春訓中間卡個過年，訓練會停5天，這在美國沒碰過，須再設法協助選手調整。

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