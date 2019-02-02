恰恰接班人? 胡金龍：沒有了吧

胡金龍（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕彭政閔既是中信兄弟看板球星，也是中職指標，季後退休誰來接班？富邦悍將球星胡金龍對恰恰極為推崇，「沒有了吧，如果恰哥說第二，應該沒人敢說第一。」

胡金龍指出，以彭政閔的資歷，在兄弟或中職都是前無古人、後無來者，很難再找到可與他匹敵的人，除非是下個世代的年輕新秀，能再打個20年。

彭政閔的人氣和地位屹立不搖，胡金龍認為，重點是自律，且職棒一年打120場，身體狀況每年不一樣，一定有高低潮，恰恰卻都有辦法維持最佳狀態，非常難能可貴。

請繼續往下閱讀...

彭政閔與胡金龍曾在2007年亞錦賽等賽事並肩作戰，也是前後任職棒工會理事長。胡金龍說，恰恰國家隊經驗豐富，知道如何把球隊凝聚在一起，在對棒球的態度或比賽氛圍上，也會適時提點年輕球員。

彭政閔引退賽訂於9月29日在洲際主場進行，對手就是悍將。胡金龍說，想送恰恰難忘的禮物，「打到41歲是非常難得的紀錄，恰恰19年生涯對中職貢獻也很大，退休很可惜，但祝福他。」

其他悍將成員也慶幸能參與引退式，一軍內野守備教練鄭兆行說：「原本就希望是對上我們，太好了，不知那天會不會哭。」客座教練王建民也說：「如果可以的話，我也想去。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/