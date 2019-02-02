看獅請轉台 FOX今年不播中職

獅隊與FOX體育台結束4年半的合作關係，由ELEVEN取得有線電視獨家轉播。 （資料照）

ELEVEN獨家轉播獅比賽

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅昨宣布，2019年主場賽事交由ELEVEN SPORTS轉播，合約年限等確定後一併公布，中職各隊今年轉播權至此底定，FOX體育台結束與獅隊4年半的合作關係，今年不會轉播中職賽事。

獅隊與FOX的3年合約於去年季後到期，FOX、緯來體育台、ELEVEN都積極爭取，最後由ELEVEN取得有線電視獨家轉播，該台本季還將轉播Lamigo桃猿賽事，中信兄弟、富邦悍將仍各由緯來、Win TV轉播。

獅隊自23日起，與韓職樂天巨人、斗山熊、KT巫師、華城英雄進行4場熱身賽，ELEVEN都會提供轉播，至於20、21日前往日本高知與西武獅的2場交流賽，獅隊仍在與西武球團討論轉播方式，若有結果，原則上也由ELEVEN轉播。

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FOX於2014年8月取得獅、猿兩隊下半季主場轉播，2017年在猿隊合約中止後只轉播獅隊，日前宣布連續3年取得日職太平洋聯盟6隊的台灣轉播權，今年擴大為每週至少直播10場，預計全年播出260場以上，原有轉播中職時段不至於受到太大影響。

除了轉播，4隊洋將也都敲定。猿隊昨宣布簽下2013年韓職年度奪下三振王的李茲，各隊開季3位洋將全數確定，猿隊尼克斯、史博威、李茲，統一獅羅里奇、瑞安、德克斯，富邦悍將羅力、伍鐸、索沙，中信兄弟艾迪頓、萊福力、艾銳克，僅艾銳克是野手。

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