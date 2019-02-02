柯瑞10顆三分球 不夠勇士花

柯瑞（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞昨在主場甲骨文體育館完成本季第4次、生涯第13度單場砍進雙位數三分球紀錄，卻成為悲情英雄，勇士下半場攻、守嚴重當機，籃板鞏固更是不佳，以104：113不敵七六人，11連勝宣告中斷。

柯瑞大顯神威之際，往往是贏球保證，前12次三分球進球達雙位數，僅2013年2月28日首度締造里程碑時，勇士不敵尼克，再來11次球隊皆勝。

柯瑞昨27次出手、命中14球，包括10顆三分球，轟進41分、6助攻，追平2015-16賽季創下單季4次單場至少10顆三分球紀錄，卻迎來相隔近6年的輸球厄運。此外，柯瑞進帳至少40分，勇士原豪取12連勝，此紀錄也中斷。

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衛冕軍昨只靠柯瑞撐場面，隊友合計三分球是離譜20投1中，且下半場僅拿44分，第三節更被七六人轟42分，以及全場9個進攻籃板遠不如對手的16個。勇士主帥柯爾坦言，「輸球絕非戰術出問題，是我們比賽態度、專注力太差，像是在打非正式比賽一樣。」

七六人「雙少」B.西蒙斯26分、8籃板及6助攻，恩比德26分、20籃板，射手瑞迪克斬獲15分，攜手率隊終結對戰勇士的10連敗。昨首次入選明星賽的西蒙斯，被主帥B.布朗大讚打出生涯最佳表現。

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