約基奇首登明星賽 女朋友哭了

約基奇（資料照）

西蒙斯（資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2019年NBA明星賽替補名單昨天公布，先前高票落選先發的獨行俠新秀東契奇、「飆風玫瑰」羅斯與魏德再度成為遺珠，金塊隊約基奇、七六人B.西蒙斯、魔術伍切維奇等將是生涯明星賽初體驗。約基奇說：「消息一公布，我女友開心得哭了。」

金塊隊戰績高居西部第二，約基奇本季目前繳出場均20.1分、10.4籃板成績單，功不可沒。約基奇透露，不僅女友反應大，哥哥也興奮地又叫又跳，為他開心。

請繼續往下閱讀...

魔術瑞士籍球員伍切維奇於NBA打滾第八季，總算一圓明星賽夢想，昨天球隊擊敗溜馬後，大夥開心地在休息室灑水，慶祝伍切維奇入選明星賽。

明星賽替補是由聯盟教練選出，超級新秀東契奇依舊無緣出線，東契奇謙虛地表示，被關注是一件很榮幸的事，可能期待明年吧，「最開心的是看到很多球迷支持我、希望我打明星賽，對我來說意義重大。」

NBA明星賽替補名單

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/