拳怕少壯 SBL「灌」軍菜比巴

第13季灌籃王蕭順議（資料照）

第14季灌籃王柴瑋（資料照）

第15季灌籃王王律智（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第16季SBL明星賽2月16日將在桃園巨蛋開戰，其中熱血沸騰的灌籃大賽，本季由土洋聯手出擊，富邦勇士蕭順議、台銀泰勒將尋求第二座灌籃王頭銜，另外金酒洋將佐藍、李家瑞，璞園凱爾與李啟瑋也來勢洶洶。

近三季的灌籃大賽，皆由年輕的本土球員獲勝，當時的年資皆未滿兩年，第14季冠軍柴瑋和第15季冠軍王律智，當季出賽數都只有2場，卻能「一灌成名」，灌籃大賽也成為新人出頭天的大好機會。

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台銀23歲中鋒謝宗融因傷退賽，由隊友呂孟瑋替補，與達欣潘祥偉是本屆灌籃大賽唯二的菜鳥，他們期盼能用精彩灌籃，向球迷自我介紹。

呂孟瑋是本季選秀落榜生，之後才被台銀網羅，但至今仍無表現機會，例行賽一場未打；潘祥偉本季則出賽4場，場均上場時間僅2分鐘，生涯首度得分尚未開張。

灌籃大賽

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