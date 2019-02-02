林子琦遭禁賽 提行政訴訟遭駁回

林子琦（左，資料照）

〔記者溫于德／台北報導〕台灣舉重女將林子琦3年前接受國內賽外檢測時，被驗出含有禁藥成分，因是累犯，遭國際運動仲裁庭（CAS）追加禁賽8年並取消積分、獎金，由中華奧會執行。林聲請停止執行，但台北高等行政法院認為，案件應由民事法院管轄，行政法院無審判權，昨裁定駁回，可抗告。

裁定提到，林子琦今年1月11日向北高行聲請停止執行前，早以中華奧會為相對人，兩度向台北地院民事庭聲請定暫時狀態假處分，禁制中華奧會在民事訴訟確定前依國際運動仲裁庭裁決，對林禁賽，但都被駁回確定；北高行因此認為，民事庭認定林子琦與中華奧會間，關於執行運動仲裁法院要求的8年禁賽爭議，具有受理訴訟的權限。

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此外，有關運動競賽、禁藥管制、禁賽等事務，應認定屬於（國際）私法領域的團體自治活動，無關政府機關公權力行使，因此，私法上團體自治或紀律懲戒處罰爭議，應由民事法院管轄，行政法院無審判權。

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