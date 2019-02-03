卡位運動家開季牛棚 王維中勝券在「左」

王維中與運動家簽下小聯盟約，並獲邀大聯盟春訓。（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕去年季後未獲韓職NC恐龍續約的王維中，昨天被運動網站「The Athletic」記者拉卡德在推特披露，確定以小聯盟合約加盟奧克蘭運動家，並獲邀參加大聯盟春訓。由於運動家很缺左投，他有機會競爭開季牛棚。

簽小聯盟約 40人2左投利多

王維中於上月隨陳偉殷赴美展開自主訓練，日前傳出可能落腳美聯西區球隊，據了解，他已經通過體檢，並與運動家簽下小聯盟合約，成為隊史繼2009年陳鏞基、2010年潘志芳後第3位台灣球員，經紀公司強調，一切以球團發布為準。

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運動家40人名單只有馬奈亞、巴克特2名左投，馬奈亞上季12勝9敗、防禦率3.59，去年4月21日對紅襪投出無安打比賽，但季末接受左肩關節鏡手術，最快7月才能復出；巴克特上季6勝0敗、防禦率2.75，出賽54場排全隊第5多，是牛棚2位左投之一。

大聯盟春訓9台將 再創新高

運動家邀請13位投手參加大聯盟春訓，左投含王維中多達6人，其中4人有大聯盟資歷，官網預測，因應可能採用「假先發」，運動家開季牛棚可能會帶8人，從角色分工來看，除了近3年表現穩定的巴克特，增加1位左投的機率很高。

運動家是今年大聯盟最早開工的球隊，投、捕手將於11日在位於亞利桑那州梅薩市的春訓基地報到。今年台灣球員含王維中共有9人參加大聯盟春訓，人數再創新高。

王維中於2013年12月藉由「規則5選秀」從海盜轉到釀酒人，累計在大聯盟出賽22場都是後援，投18.2局、挨35安、防禦率11.09，去年元月以簽約金20萬美元、年薪50萬美元加盟NC恐龍，上季先發25場、7勝10敗、防禦率4.26。

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