日媒緊盯大王 看好單季2、30轟

王柏融首度穿上火腿球衣練習，一舉一動都受到日媒關注。（中央社）

王柏融（右）與翻譯蕭一傑（左）在火腿春訓現身。（中央社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕日職日本火腿鬥士昨天在美國亞利桑那州斯科茨代爾市開訓，共有42名球員參加，日本媒體陣仗相當龐大，派出逾80名記者到場採訪，首次穿上火腿球衣隨隊練習的王柏融，受到媒體與球迷的高度矚目。

首穿火腿球衣 逾80記者到場

火腿昨天上午進行打擊與守備練習，下午進行重量訓練與伸展，王柏融與中田翔、清宮幸太郎等主力打者，從傳接球起就是日本媒體的關注焦點，更有媒體逐次記錄他的打擊練習內容。根據記錄，他共揮棒64次，有3球轟成全壘打。

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監督栗山英樹指出，隊上幾位外野手的實力都不錯，目前還沒決定王柏融的守備與打序，看過他的練習與打擊狀況，覺得他是位能把自己調整到位的選手，球也跟得很進來才出棒，相信能為球隊貢獻很多安打。

興奮之餘 王柏融照步調調整

王柏融表示，能參加春訓很興奮也很光榮，第1天感覺很新鮮，場地設施非常棒，因為是第1次練習，就順順地去打，會慢慢把自己的狀況調整好。日本媒體預估，他可能擔任火腿第5棒或第6棒，本季能敲出20發甚至30發全壘打。

火腿連續4年安排一軍前往美國移地訓練，今年使用響尾蛇春訓基地，預計9日進行隊內紅白賽，11日與韓職NC恐龍打交流賽，15日回到日本沖繩訓練基地展開第2階段春訓。

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