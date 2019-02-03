年資最久張泰山 跟著恰恰哭一場

黃忠義（右前）與張泰山（中前）出席中職特展見面會，和球迷一起回憶當年勇。（記者林正堃攝）

張泰山在中職年資達20年，至今仍無人能超越。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「恰恰」彭政閔今年球季結束後確定退休，日前在記者會上哽咽宣布引退決定，張泰山說，「他掉淚，我也跟著掉淚。」泰山生涯奮戰20年名列中職第一，恰恰這季打完退休累積19年居次，高建三18年排名第三。

42歲的泰山笑說，他是恰恰美和中學大一屆學長，雖然只差一屆，但長相差很多，「我是老起來放。」泰山指出，恰恰在職棒圈的堅持和努力，絕對配得上光榮的引退儀式，其實不只是恰恰，希望未來職棒好手都能有這樣的儀式，也希望未來有更多彭政閔。

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「東哥」黃忠義在職棒以選手身分打滾16年，多次在國際賽和恰恰並肩作戰。東哥表示，恰恰剛進職棒外型完全不像是好手，原本他很想瞧瞧這位選秀狀元到底有何能耐，沒想到頻頻打出好成績，還完成打擊王三連霸，讓他刮目相看，狀元名實相符。

東哥年近41歲退休，退役年齡和恰恰相仿，東哥認為，恰恰決定退休，身體有傷是關鍵，畢竟球員再有鬥志，但好漢就怕傷來磨。

彭政閔（見圖）日前哽咽宣布季後引退，張泰山也跟著掉淚。（資料照，記者黃志源攝）

彭政閔（左二）與黃忠義（右一）多次在國家隊並肩作戰，圖為2004年雅典奧運。（資料照，中央社）

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