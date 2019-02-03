總仔出來開轟 東哥笑稱百年紀錄

黃忠義表示敲出代打滿貫砲的打席，手腳其實在發抖。（記者林正堃攝）

黃忠義擔任興農牛總教練時敲出代打滿貫砲，至今仍讓人津津樂道。（資料照，記者張忠義攝）

兩大退役球星「東哥」黃忠義和張泰山，昨受中職邀請參加30週年特展球迷見面會，東哥大談當總仔敲代打滿貫砲的當年勇，泰山印象最深刻比賽是2004年例行賽最終戰興農打敗誠泰，順利拿到總冠軍賽門票。

2007年5月15日澄清湖興農對La new，第8局興農5：8落後，此時擔任總教練的東哥把自己換上來代打，結果從黃俊中手中轟出滿貫砲逆轉勝，成為中職史上唯一一位開轟、拿下單場MVP的總教練。

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東哥回憶，當時換自己代打手腳在發抖，想說碰到球就好，熬到兩好球，心想管他的，被三振又怎樣，放開手腳打，沒想到能創紀錄，他笑說，「不但名留青史，相信1、200年後也沒人能超越。」

另一場經典戰役是2004年10月31日天母午場興農對誠泰，興農9：8險勝闖進總冠軍賽，讓晚場贏球的兄弟象鎩羽而歸。

泰山說，那一場打完前8局興農領先5分，結果第9局誠泰一陣猛攻，追到只差1分，還形成滿壘，當時他和鄭兆行內心都在想「拜託球不要打過來這邊」，壓力實在太大，還好靠陽建福解圍才驚險獲勝。東哥聽了在一旁吐槽，「贏球後泰山哭好慘，我沒看過有男人哭那麼大聲。」 （記者羅志朋）

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