不能少了三商虎 中職隊伍坐五望六？

老東家味全龍有意重返中職，張泰山樂觀其成。（記者林正堃攝）

張泰山（右）幫球迷在味全龍球衣上簽名。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕頂新集團積極推動「味全龍」重返中職，農曆年後、也就是2月中旬，頂新三董魏應充將與中職會長吳志揚正式會面，若4月底完成申請程序，2021年就會有第5隊出現；同時，聯盟也有意找「三商虎」回職棒，盼球隊數「坐五望六」。

中職秘書長馮勝賢表示，近期聯盟與頂新多次聯繫並交換意見，對方並未對加盟門檻表達疑問，若對加盟條件有任何意見，可以再做修正，不過這需4球團同意。至於年後魏應充和吳志揚會面，屆時會不會有具體結果？馮勝賢強調，主導權在他們，聯盟的角色是審查。

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不只味全龍，馮勝賢表示，吳會長有提到，看能否找三商回來，畢竟三商美邦長期大力支持運動產業，只要有機會都要去接觸；味全、三商、兄弟和統一是職棒元年4支元老球隊。

味全龍有機會重返中職，前龍將張泰山表示樂觀其成。泰山強調，這方面聯盟和各球團最了解，過年後應該會比較明朗，細節他真的不清楚，之前跟魏董（魏應充）見過一次面，當時也只是閒聊。

對於外傳味全有意找昔日龍隊球員組成教練團，泰山說，他並沒有被知會，目前他也沒有任何職位，若被賦予這責任，到時候自然而然這些議題就會浮上檯面。

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