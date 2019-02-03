敬魏德、諾佬！明星賽增第13人

諾威斯基（左）和魏德（右）以特別增額方式入選明星賽，圖為兩人在2010年明星賽對決。（資料照，美聯社）

P.喬治（左）賽後與屆退的前輩魏德（右）互換球衣。（今日美國）

諾威斯基上次入選明星賽已是2015年。（資料照，法新社）

P.喬治飆10記三分球 出征第12次終滅火

〔記者卓佳萍／綜合報導〕雷霆隊明星球員P.喬治昨天面對熱火，飆進生涯最多10個三分球，攻下全場最高43分，搭配後衛魏斯布魯克14分、12籃板與14助攻，連5場大三元，兩人聯手以118：102撲滅熱火，笑納7連勝，成為聯盟本季第二支達陣7連勝隊伍。

P.喬治過去在邁阿密主場踢館連續失敗11次，這次總算於客場嘗到勝利滋味，此役全場23投14中，三分球則是16投10中，讓熱火隊教練史波斯查都忍不住稱讚，「喬治這場太猛了，我們全隊防守不斷變陣，還是拿他沒轍。」

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賽後P.喬治與屆退的熱火球星魏德交換球衣，P.喬治表示，魏德是他一直追逐的目標，從前輩身上獲得太多，他為聯盟帶來許多啟發與幫助，「我能有現在的成就，真的很感謝魏德。」

聯盟總裁席佛昨天宣佈，魏德與獨行俠名將諾威斯基將以「特別增額」方式入選明星賽，成為球隊第13人，席佛解釋，因為明星賽是全球籃球盛事，他們要向過去總冠軍賽MVP、頂級球星致敬，這將是魏德第13次、諾佬第14次入選，另外，席佛欽點籃網後衛D.羅素替補整季報銷的溜馬歐拉迪波。

詹皇若沒選他 魏德揚言不打

明星賽分成「詹姆斯隊」與「亞德托昆波隊」，兩位隊長將於台灣時間8日早上於直播選秀會當中挑選隊友，先發球員有10人、替補有14人與特別增額的魏德、諾威斯基，將分成三輪來挑選。

魏德昨得知入選明星賽後，公開向老戰友詹姆斯喊話，「他最好先選我，不然我不打囉！」

魏斯布魯克（右）連5場繳出大三元，助雷霆撲滅熱火。（美聯社）

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