狂刷30分卻失準 哈登：這就是籃球

火箭哈登（左）連25場轟破30分，但命中率不佳。（今日美國）

約基奇（左）繳出31分、13籃板、9助攻，助金塊重返西部龍頭。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕甫獲元月西部最佳球員獎項的「大鬍子」哈登，連續25場轟破30分無用，火箭客場慘遭金塊擊落，122：136苦吞2連敗。反觀金塊5連勝又咬上二連霸勇士衛冕軍，再度重返西岸龍頭。

金塊於丹佛家中火力全開，後衛畢斯利、中鋒約基奇合砍66分，光前2節全隊豪取83分，拚出本季半場新高，不但終止對戰火箭9連敗，目前戰績36勝15敗，更是隊史開季前51場最佳，貢獻全場最高35分的畢斯利說：「我們知道連輸這麼多次，當然更想擊敗他們。」全能長人約基奇則繳出31分、13籃板、9助攻的「準大三元」。

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一球在手大殺四方的哈登，已生涯第7回榮膺單月最佳，再創火箭隊史之最，此役也包辦30分、9助攻、6籃板，其中連25役至少30分進帳，更追平傳奇球星張伯倫聯盟史上第3長紀錄，只是全場21投中9、罰9中5的命中率，有失當今得分王水準，賽後「大鬍子」說：「這就是籃球，有些投進，有些沒投進。」

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