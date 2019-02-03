「鷹豪」難施展身手 交易也卡關？

林書豪（右）昨僅出賽11分鐘，留下5分成績。左為楊恩。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕老鷹隊昨面對爵士，一度領先雙位數，但下半場進攻當機，且台裔後衛林書豪此役上場時間受限僅有11分鐘，留下3次出手、進帳5分，中斷連續5場得分破雙位數，老鷹終場以112：128輸球，近4場吞3敗。

林書豪次節接獲隊友貝茲莫助攻上籃，助隊擴大分差，老鷹一度握有11分領先，但很快被爵士追上來，中場前老鷹僅剩2分優勢，下半場豪哥上場時間較為零碎，難以串聯攻勢，球隊先發後衛T.楊恩此役出賽37分鐘，貢獻28分、9助攻，無奈團隊防守拖垮戰局，讓爵士隊團隊命中率破5成，種下敗因。

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林書豪本季平均出賽時間19.8分鐘，表現高效率，場均來到10.8分，失誤也僅1.9次，台灣時間2月8日交易大限前，不斷傳出多隊有興趣網羅豪哥，但老鷹隊總管席列克表示，促成交易沒有外界想像得簡單，不過他強調，老鷹現階段就是以培養新秀為主，沒有提及任何交易計畫。

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