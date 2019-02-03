鳳凰城高球公開賽》潘政琮捕鷹抓鳥 衝進決賽

潘政琮次日繳出68桿，以總計141桿、並列64名闖進決賽。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕鳳凰城公開賽昨進行第2回合賽事，台灣好手潘政琮打出68桿，驚險以總桿數141桿、並列第64名挺進決賽；美國選手佛勒則以兩回合129桿獨佔領先。

潘政琮在第1回合第18洞遇亂流，開球直接下水遭罰桿，並以73桿並列第101名作收；昨小潘狀況回穩，前9洞抓下2鳥，雖在第6洞吞下柏忌，但第13洞獵鷹成功，第17洞再抓1鳥，第2回合打出68桿，總計兩回合141桿，排名衝上並列第64，晉級週末的決賽。

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佛勒昨在前9洞表現平平，抓下2鳥、吞1柏忌，但在後9洞大爆發，第12洞先抓下1鳥，接著在第15至18洞連抓4博蒂，打出65桿，並以兩回合129桿衝上第1；而佛勒的好友湯瑪斯則收下6博蒂、1柏忌，暫以1桿之差落後。

今天兩人將在領先組一同出發，佛勒笑說：「我們還有很長一段路要走，一起玩樂、比拚非常有趣，但我不希望最後他的名字在我前面。」

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