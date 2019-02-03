女裁判的另類棒球「視」界

王曉玲和王威晨合照。 （王曉玲提供）

哥哥是王光輝 受累也受惠

王曉玲和王光輝合照。 （王曉玲提供）

王曉玲是退役職棒名將王光輝和王光熙的妹妹，她也是國內業餘棒球比賽少數女性裁判之一。（記者羅志朋攝）

王曉玲是退役職棒名將王光輝和王光熙的妹妹，她是國內業餘棒球比賽極少數女性裁判，家中有名氣響亮的哥哥，王曉玲笑說，「以前壓力很大，後來反成助力。」

曾是女棒、壘選手

受老爸影響，王曉玲迷上棒壘球，在花蓮光復國中、北市士林高商、輔大體育系都是壘球校隊，畢業後改打棒球，國內前3屆女子棒球比賽都有出賽，她回憶，「大家知道我哥是王光輝，以前打球即使受傷我也會忍著不說，咬牙苦撐，就是不想丟哥哥的臉。」

請繼續往下閱讀...

老哥光環套在王曉玲身上，壓力始終揮之不去，不過，2007年她因緣際會，踏進業餘棒球比賽裁判領域，因前輩知道她有個大明星哥哥，加上科班選手出身，入行後走得順遂，沒有性別遭歧視困擾，遇到抗議好球帶或爭議判決，球隊對男裁判反應很激烈，對她顯得包容。

身分轉換一度讓王曉玲無所適從，她表示，以前當選手若裁判誤判會無法諒解，想說正確判決有這麼難嗎？直到她當裁判才發現，棒球場上瞬息萬變，速度又快，不可能每個判決都正確，領悟到角色不同，看事情角度也不同。有一次比賽王曉玲擔任壘審，球打出去她竟叫野手去追球，忘記自己是裁判而非球員，後來前輩告訴她，「你要放下身段。」她花了半年才適應。

裁判辛苦不足為外人道，除了經常要在戶外日曬雨淋，王曉玲說，站主審曾一個打席被擦棒球打到面罩三次，裁判長表示要換人，她邊哭邊說不要；有一次黑豹旗穀保家商對平鎮高中，王曉玲站三壘審，接連兩個判決都對穀保不利，教頭周宗志和「蔡董」蔡明堂先後衝出來抗議，她內心忐忑不安，最終證明判對，鬆了一口氣，覺得很有成就感。

遇王威晨 內心演小劇場

還有一次站關懷盃，當時王威晨是穀保游擊手，身為姑姑的王曉玲則是主審，她笑說，「內心超煎熬，如果威晨被我拉掉三振，心裡會很難受，還好沒有，還打出安打哩。」

「很多人以為我們站裁判是為了賺錢。」王曉玲解釋，其實裁判站一場才拿幾百元，很多人到外地執法交通自理，甚至過夜住宿也要自己想辦法，等於「貼錢」去站，其實很多人是熱愛棒球才來兼差當裁判，並非為了賺錢。

國內唯二 棒、壘女裁判

王曉玲是國內唯二能站棒球和壘球比賽的女裁判，平日在新北市泰山義學國中擔任體育代課老師、教壘球，假日則到業餘比賽當裁判，兒子王許倢睿目前是花蓮玉里青棒高一球員，王曉玲感嘆，「一年我要站100多場比賽，為了工作和棒球，忙得沒時間照顧家庭。」她笑稱太愛棒球，根本就是神經病，未來希望能繼續當裁判，「站到不能站為止。」（記者羅志朋）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/