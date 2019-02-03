業餘棒球裁判「薪酸」站一場500～700元

王曉玲（右）擔任主審裁判時的英姿。（記者羅志朋攝）

業餘女裁判僅15到20人

王曉玲（左）是國內業餘棒球賽極少數女性裁判。（記者羅志朋攝）

國內業餘棒球裁判現狀為何？王曉玲解釋，目前多達1000多名裁判，其中女裁判僅15到20人，橫跨各行各業，都是兼職，以計程車司機為大宗，另有老師、學生、護士、放射治療師、退休人士、遊覽車和貨車司機等，站一場比賽500至700元，主審比壘審多100元，若遇國際賽或國際邀請賽則超過1000元。

在業餘比賽執法須具備證照，依等級低至高分為C、B、A級，上課考試須了解棒球規則、本職學能、移補位和實戰測試，考取後每3年要測驗1次。

至於中華職棒能在一軍站比賽的裁判，基本上薪資待遇比業餘好上許多，球季期間一個月賺十幾二十萬元不是問題，但選才、考核、訓練相當嚴格，也有淘汰機制，加上每個判決被各界用放大鏡檢視，真正能在一軍比賽站穩的裁判非常有限，飯碗難捧，如果長期在二軍執法，收入非常有限，跟一般上班族差不多。

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擁A級證照 曾想要挑戰中職

王曉玲有棒協A級裁判證照，哥哥「萬人迷」王光輝是黃衫軍第一代四棒，當過總教練，幾年前王光輝曾問王曉玲，「妳要不要挑戰中職？」聯盟資深裁判周駿勝也曾鼓勵她試試看，成為中職第一位女裁判。

只是，王曉玲考量自身國際賽執法經驗不足，自評還沒準備好而作罷，她說，「現在年紀大沒辦法了，覺得可惜啊，職棒對裁判來說，就像奧運對運動員一樣是最高殿堂。」王曉玲常看中職比賽，也曾看韓職現場球賽，特別專注看職棒裁判判決和如何跑位、補位，從中學習。

值得一提的是，王光輝是兄弟象隊史首位上場打擊的打者，拿下中職首座打擊王，巔峰時期人氣不輸二代象的「恰恰」彭政閔；王光輝的兒子王威晨現效力中信兄弟，目前是當家開路先鋒，奪2018年盜壘王，王光輝有子繼承衣缽，加上王光熙和王曉玲，一家人可說是為棒球而生。

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