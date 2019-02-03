大聯盟「女判官」至今掛0

波爾（左）曾以女性主審身分在大聯盟春訓熱身賽執法。 （取自網路）

美國NBA職業籃球曾出現3位女裁判，包括坎特娜（Dee Kantner）、帕爾默（Violet Palmer）和霍特坎普（Lauren Holtkamp）；美國MLB大聯盟則不曾有女裁判執法的例子，在小聯盟執法過的女裁判不到10人，其中柯泰西歐（Ria Cortesio）和普斯特瑪（Pam Postema）曾在大聯盟表演賽登場執法，但非正式例行賽。

去年大聯盟春訓，42歲的波爾（Jen Pawol）曾以女性主審身分在熱身賽執法，她和23歲的希勒（Emma Charlesworth-Seiler）是目前美職小聯盟體系唯二執法的女裁判，不過，兩人依然無緣在大聯盟例行賽擔任裁判。

來自紐約的波爾，打過棒、壘球，主守捕手和游擊，曾入選美國女子棒球國家隊，曾在NCAA棒、壘球賽執法超過10年，3年前開始在小聯盟執法，正式踏入職棒領域；年紀小快20歲的希勒也打過棒球，主守二游，後來被發掘，2015年底參加大聯盟裁判訓練營，前年開始在小聯盟擔任裁判。

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只是，波爾和希勒想躍上大聯盟舞台困難度很高，除了女性身分，裁判養成歷程相當艱辛，根據統計，從裁判訓練營畢業到登上大聯盟，平均需要8年時間，有些裁判一輩子待在小聯盟，都不曾等到升上大聯盟的電話，狀況就跟球員一般。（記者羅志朋）

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