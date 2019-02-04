終結者3投凌厲 強勢挑戰陳禹勳

桃猿終結者陳禹勳。（資料照，記者陳志曲攝）

近2年的中職「救援王」都是桃猿終結者陳禹勳囊中物，自身實力加上球隊戰績佳，讓他連2季獲獎，且2季救援成功都達30大關，史上第1人。

中職過去2年除猿隊之外，其他3隊泰半時間都在找尋固定終結者，也有仿效大聯盟「委員制」，交給不同投手把守最後一局，陳禹勳近2年都在球季尚未結束就確定得獎。不過今年態勢不同，各隊都有不錯的關門人選，「鄉長霸業」面臨挑戰。（記者林宥辰）

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最強救「猿」王 挑戰3連霸

〔記者林宥辰／綜合報導〕自2016年轉任終結者，陳禹勳就成為桃猿隊牛棚最穩定的因子，近2年救援成功都達30大關，前年的37次更是聯盟紀錄，他今年也要挑戰中職史上第1次的救援王3連霸。

陳禹勳生涯累計83次救援成功，今年挑戰生涯百救援在射程範圍內，若能再拿救援王，就是史上第1人。即使去年季中一度因膝傷休養，陳禹勳仍在下半季途中就確定獲獎，但他多次歸功隊友，今年要挑戰3連霸的猿隊能否繼續「給力」，將是關鍵。

技術上來說，味全龍隊賈西（統一獅凱撒）1996-98年間，連3年擁有中職單季最多救援成功，但2007年以前，中職救援王標準是依救援點（救援成功加救援勝），之後才改為只看救援成功。兄弟象勞勃在1996年以34救援點技壓賈西，登上救援王，也因此，官方統計上賈西是1997和98年救援王2連霸。

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