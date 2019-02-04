ESPN季後賽預測 洋基強打出頭

洋基有史坦頓（左）與賈吉（右）組成的超猛打線，本季最被看好打進季後賽。（資料照，法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕去年大聯盟季後賽10隊中，今年誰可能無緣再參與季後賽？誰最有希望撐到10月？ESPN前年曾神準預言，今年也再度預測，最看好洋基、太空人、紅襪、道奇再進季後賽，最可能遭淘汰的則是洛磯、運動家、勇士、釀酒人。

上季大奇「磯」 本季被看衰

多支美聯勁旅軍容壯盛，去年皆百勝的洋基、太空人和紅襪，本季仍是奪冠熱門。ESPN指出，洋基最大籌碼就是打線猛、牛棚強，即使先發投手不夠罩，仍是最不可能錯過季後賽的球隊，重砲賈吉、史坦頓領銜的先發打線可望締造更佳成績，絕對有能力超越100勝。

請繼續往下閱讀...

牛棚不夠鐵 紅襪排第3

前年世界大賽冠軍太空人、去年霸主紅襪也被點名，ESPN提到，太空人優勢就是不像基襪在同分區有勁敵，儘管先發輪值可能少了凱可，依舊強大；紅襪看好度僅居第3，則是因牛棚不夠牢固、王牌塞爾有肩傷疑慮、農場較薄弱，但若美聯MVP貝茲、強打馬丁尼茲能維持去年水準，季後賽大有可為。

ESPN預估，最可能無緣季後賽的是洛磯和運動家，洛磯最大威脅為同屬國聯西區的道奇，卻無重大補強，先發投手也難再複製去年好表現，將面臨更大挑戰；運動家優勢是處於缺乏競爭力的美聯西區，但不整齊的投手戰力恐成致命傷。

ESPN前年曾預測2016年季後賽球隊中，藍鳥最無望再挺進10月戰場，結果真是如此，就看今年分析能否再次命中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/