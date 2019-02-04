過年在美打拚 大王加練三壘

王柏融正隨隊在美春訓，外野守備狀況漸跟上進度。（中央社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕豬年到，中職各隊都開始休年假，旅外球員卻無法停下腳步，王柏融今年加盟日職日本火腿隊，是他首度沒能和家人共度春節；只是王柏融不在意無法返鄉過年，反倒對無緣參與前輩彭政閔的引退感到可惜。

遺憾無緣參與恰恰引退

王柏融過往效力桃猿時，春訓正好都在屏東棒球場（今年改至嘉義縣），也是他的家鄉，今年只能和新隊友在美國過年，他笑稱暫時還沒有想家。只是對於偶像彭政閔今年打完就引退，他接受《中央社》採訪時表示，「很可惜，他應該還可以再打下去。」並以「台灣棒球界重要指標人物」形容彭政閔。

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王柏融在2016年生涯首個完整中職賽季，就創下4成14超高打擊率，自此受到國外職棒關注，而他當年打破的單季打擊率紀錄，就是彭政閔所創。彭政閔於2008年挑戰單季4成打擊率，當時是媒體追逐話題，最終以3成91作收，紀錄高懸多年，8年後才被王柏融打破。

彭政閔連拿3屆打擊王時，王柏融還是小學生，2008年彭政閔創單季最高打擊率時，王柏融則就讀屏東鶴聲國中，也是在當時「開竅」，高中時期在穀保家商逐漸成為強打者。

近期日本火腿春訓，王柏融除了外野之外，也加練三壘，但仍以外野為主。日前在加盟記者會上總教練栗山英樹就透露對王柏融守位「不設限」，而王柏融高中時期也曾是三壘手。

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