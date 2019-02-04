NBA》4大天王搶MVP 柯瑞挑戰個人紀錄 力拚第3座

柯瑞坦言：「我前3節找不到投籃感覺，表現真的糟透了。」（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞昨歷經前3節8投盡墨窘境，末節回神連拿10分，率勇士大勝湖人；約基奇用本季第9次「大三元」，助金塊氣走灰狼，勇士、金塊以37勝15敗並列西部龍頭。續寫逾30分飆分秀的火箭哈登和公鹿「字母哥」亞德托昆波昨皆率隊大勝，2人與柯瑞、約基奇是本季年度MVP的4大熱門人選。

勇士K.湯普森昨飆28分，杜蘭特21分、11助攻，傷癒復出的卡森斯繳本季首次「雙十」18分、10籃板，板凳暴徒伊古達拉斬獲17分，助勇士前3節擁有2分微幅領先。

昨投籃失魂 懊惱糟透了

4人難幫衛冕軍拉開比分，其中第3節一度落後10分，想贏球就靠柯瑞甦醒，他末節以切入投進全場第1球，隨後連飆2顆三分球及再次切入得手，單節拿到12分，全場14分、4籃板與2助攻，率隊115：101力退湖人。柯瑞坦言：「我前3節找不到投籃感覺，表現真的糟透了。」

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2015、2016年蟬聯例行賽MVP的柯瑞，本季場均29.2分、5.1籃板及5.3助攻，場均5.2顆三分球。萌神至今缺席11場，衛冕軍5勝6敗，而他坐鎮則是32勝9敗，證明重要性。

柯瑞想要力拚個人第3座MVP，不僅要保持身體健康，還要挑戰打破自己2015-16賽季所創單季402顆三分球得紀錄，才有機會。

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