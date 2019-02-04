NFL》世代交替？ 神秘客重金壓公羊

24歲公羊隊四分衛高夫進行最後賽前練習，迎戰生涯首場超級盃。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕第53屆美式足球超級盃今天早上7點30分開打，新英格蘭愛國者將面對洛杉磯公羊隊，挑戰隊史第六座冠軍，儘管賭盤看好愛國者封王，美國媒體報導，威廉希爾運彩網站透露，有一位神秘賭客出資150萬美元（約4650萬台幣）重金壓公羊將勝出，若公羊出線，他將贏得翻倍賭金。

愛國者隊四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒帶著小孩走進場館。（美聯社）

上屆超級盃老鷹隊氣走愛國者，當時一位神秘賭客一共投入300萬美元（約9300萬台幣），分別是五種玩法壓老鷹贏球，至少贏走600萬美元（約1.8億台幣）。威廉希爾網站透露，這回同一位賭客再度看好冷門牌，投150萬美元壓公羊隊將勝出，根據威廉希爾賠率，若公羊封王，這位賭客將淨賺180萬美元（約5580萬台幣）。

美國拉斯維加斯南點賭場也收到一注300萬美元壓公羊爆冷勝出，賭城開出賠率達2.2倍，彩金相當驚人。愛國者41歲四分衛布雷迪將面對公羊隊24歲四分衛高夫，這場世代交替好戲一夜過後，可望誕生多名千萬、億萬富翁。

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