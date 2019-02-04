「祝世界和平」 夢想家3扛棒賀歲

田壘

記者卓佳萍／專題報導

李學林

陳世念

李學林（寶島夢想家提供）

陳世念（記者廖耀東攝）

圖／記者廖耀東攝、寶島夢想家提供

李學林（記者廖耀東攝）

陳世念（寶島夢想家提供）

田壘（寶島夢想家提供）

田壘（記者廖耀東攝）

東南亞籃球聯盟寶島夢想家迎接隊史第二季，為提升戰績下足苦心，找來「少俠」田壘、「小野獸」陳世念及「台灣艾佛森」李學林3位指標性球星加盟，儘管3人已過而立之年，影響力、人氣仍不減當年，開季至今，夢想家主場票房戰戰開紅盤。

3人於農曆年間可望獲得喘息，接受《自由體育》專訪時，親自向讀者、球迷拜早年，獻上豬年祝福。

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【田壘／最記得那一年 與紅包情深緣淺】

吉祥話：祝福球迷朋友有更好狀態，面對新的一年。

35歲的田壘現已為人夫，也升格當人父，擁有幸福小家庭，談到兒時記憶，臉上洋溢幸福，尤其是過年團圓。他說，小時候跟每個人一樣，期待除夕夜領到壓歲錢，只是最後紅包錢都爸媽贏走了！

回想小時候過年，田壘表示，家人過年都會小賭怡情，一起打打撲克牌、玩撿紅點，壓歲錢就這麼剛好又被爸媽贏回去了，他無奈地苦笑︰「這是我印象最深的過年回憶。」

至於過年迷信與幸運色，田壘首選「紅色」，他表示，過年穿紅內褲打牌，「這不是一定要的嗎？」他還搞笑地說，最好是整個過年都穿同一條，不用洗了。

國中接觸籃球後，田壘過年期間幾乎都在球季中度過，今年加盟寶島夢想家，難得獲得短暫年假，他表示，主要是陪陪家人，約三五好友吃飯。

目前被列在傷兵名單的田壘，也許下新年心願，「希望腳傷趕快好起來，歸隊後一場比一場更好。」他也希望家人朋友身體健康，兒子「田田圈」開心長大。

夢想家戰績與上季截然不同，談到對成績的期待，田壘表示，希望接下來勝場越多越好，打到季後賽爭取好成績，直指總冠軍。

【李學林／南部來的孩子 難忘濃濃年滋味】

吉祥話：祝大家身體健康、世界和平

相隔8年再度回到台灣籃球戰場，「寶島艾佛森」李學林加盟寶島夢想家後，不斷勾起球迷記憶，從HBL屏東高中、台北體院到SBL裕隆隊，他的靈活身手無庸置疑。今年他告別中國「西進」生活，不但跟台灣粉絲更靠近了，也跟家人有更多相處時間。

34歲李學林來自屏東，南部孩子的過年有鞭炮聲、舞龍舞獅，「很懷念小時候跟爺爺奶奶一起，家人團聚過節的感覺。」他回憶道，甚至有舞龍舞獅到每戶人家討紅包，年味十足，現在很少見了。

上大學後，離鄉到台北打球，李學林表示，雖然無法和家人圍爐，不過至少都在台灣，感觸最深的是到對岸打CBA，離家很遠，儘管過年也會放假，但可能碰到賽程安排不佳，假期不會太長，「幾乎也是在練球打球，跟籃球過年，好像籃球就是我的家人。」

重返台灣籃壇後，李學林表示，過年會帶家人到戶外大自然走走散心，基本上不會出國、走太遠，「職業球員嘛，球季中也不能放太鬆。」

新年希望很簡單，李學林許下宏願，「世界和平吧！」他坦言，自己並不迷信，順順地來、順順地走，開心過每一天，「人生無常的，先前嚴董（嚴凱泰）驟逝消息，我很震驚、也很難過，希望大家都能有健康的身體。」

年過30的李學林相當自律，他表示，平時注重身體保養及規律訓練，「要把職業球員意識帶給台灣球迷，同時證明，我不是不行了！」

李學林是唯一擁有SBL、CBA雙料冠軍戒指的台灣球員，面對挑戰東南亞聯盟冠軍，他表示，只要是運動員，目標一定是冠軍，現在的他也是如此，到這個聯盟就是要拿冠軍，把自己的經驗傳承給年輕球員，往終極目標邁進。

【陳世念／紅包Taxi事件 老媽的完美騙局】

吉祥話：希望大家過年多陪陪家人，「豬」事順心

「小野獸」陳世念國中就加入籃球校隊，農曆年很多時候都在球場度過，談到印象最深的過年記憶，跟田壘一樣，領到壓歲錢只是一種「形式」，最後又回到家人手中。

陳世念帶點無奈地說︰「我也是被騙啊，領到壓歲錢真的很開心，媽媽帶我坐上計程車，一下車就說花光了。」他補充道，小時候也沒多想，以為計程車費真的很貴。

過年假期寶貴，陳世念表示，難得跟圈外好友都在同時間放假，會約許久不見的朋友們一起聚餐，沒出門的話，會在家看過年特別節目。至於新年小迷信，陳世念表示，好像沒有太特別的，不過從小到大都會在新年期間穿新衣，長大了也一樣，會買新衣犒賞自己。

陳世念與田壘、李學林一樣都擁有SBL冠軍戒指，這次轉戰東南亞聯盟，他看見球隊有奪冠潛力，「球隊目前機會很不錯，希望可以走得越遠越好。」他也補充，ABL賽制每年都有變動，所以希望大家不要有所保留，全力衝刺拿到最好成績。

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