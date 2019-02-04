在美60M飆金 楊俊瀚馬上圈粉

楊俊瀚替聯邦銀行拍攝「銀牌的禮物」形象廣告，近日於網路曝光，頗受好評。（取自聯邦銀行官網）

〔記者卓佳萍／台北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚目前人在美國移訓，他昨天參加北卡州駱駝城市室內田徑邀請賽，做為新年首戰，他在男子60公尺預賽海放美國職業選手、非裔選手，決賽更跑出6秒75，技壓全場，勇奪第一，賽後不少選手、觀眾紛紛來找這位「台灣之光」合影與簽名，成為賽事焦點。

楊俊瀚賽後不少選手來找這位「台灣之光」合影。（取自楊俊瀚粉絲團）

楊俊瀚賽後不少觀眾來找這位「台灣之光」簽名。（取自楊俊瀚粉絲團）

室內賽初體驗一馬當先

楊俊瀚是男子60公尺比賽當中唯一亞洲選手，共有27人報名，其中包含有美國職業、半職業與學生選手，楊俊瀚在預賽跑出6秒80，海放同組非裔選手，以預賽總排名第一晉級決賽，最後8強對決，楊俊瀚6秒75贏得毫無懸念，第二名成績為6秒80。

替聯邦銀行拍廣告曝光

自我要求頗高的楊俊瀚並不滿意這趟成績，不過這僅是他第一次參加室內賽，週四將再出賽，預計一週一場作調整。雖然對比「亞洲飛人」蘇炳添的亞洲紀錄6秒43，確實有段落差，楊俊瀚團隊希望透過參加短距離賽事，加強前段速度，相信對於未來參加100公尺、200公尺會很有幫助。

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由於楊俊瀚1月初出國前接下聯邦銀行年度代言，出發前為銀行拍攝形象廣告，該廣告近日於網路搶先曝光，累積逾23萬次觀看，頗受好評。

預計春節就能於電視上看到這支「銀牌的禮物」形象廣告，楊俊瀚與團隊非常滿意拍攝成果，對於聯邦銀行廣告概念讚譽有加，期許未來「每一秒都在超越自己」。

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