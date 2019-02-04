引爆球星潛能 黃柏偉1對1特訓

黃柏偉與楊敬敏（右）進行特訓。（引爆籃球訓練提供）

楊敬敏等找他自主訓練

引爆籃球運動訓練首席個人訓練師黃柏偉。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕引爆籃球運動訓練首席個人訓練師黃柏偉，即使未打過SBL，憑藉當年在HBL松山高中打下扎實基礎，成為國內稀有專業1對1訓練教練，在中國CBA發展的楊敬敏與多名SBL球員，自去年夏天起皆找他進行自主特訓。

26歲黃柏偉是98、99學年度HBL松山冠軍主力班底，入選過U18亞青、U19世青國手，同期戰友有陳盈駿、胡瓏貿等旅外球星，以及簡偉儒、余純安、陳冠全、范士恩、林郅為等現役SBL球員。

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黃柏偉大學進入台科大，碩士轉北市大，各階段都為校隊後場大將。不過，他一度打算放棄籃球，想至國外打工遊學，增加人生經歷。

隨著引爆成立，黃柏偉人生出現轉捩點，2016年接觸訓練師工作，就此打消出國打工念頭，直至今日仍感謝引爆團隊給予的幫助。

他說：「我相信國內球員實力不差，平時都很勤奮練球，初衷是希望幫助球員成長。」

除了楊敬敏，金酒于煥亞、璞園簡偉儒、富邦勇士蕭順議、台啤吳曉謹，以及WCBA女將魏于淳、林仙芳，皆與黃柏偉進行1對1訓練。

黃柏偉對訓練十分要求，凡事都親自上陣，會依個人需求量身打造專屬課表，球員進步讓他獲得不少成就感，最大希望是以自身力量在國內推廣專業1對1訓練，未來能有更多人投入相同領域，幫助台灣籃壇進步。

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