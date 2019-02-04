于煥亞、簡偉儒「突破」 都靠認真的他

黃柏偉與簡偉儒（右）進行特訓。（引爆籃球訓練提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕金酒于煥亞、璞園簡偉儒在本季SBL數據都比上季進步，他們皆透過額外時間，找黃柏偉進行1對1特訓，並大讚黃柏偉夠認真。

黃柏偉與于煥亞（左）進行特訓。（引爆籃球訓練提供）

于煥亞本季場均11分、3.4籃板及5.3助攻，得分、助攻是生涯最佳。他因昔日台啤隊友吳曉謹找黃柏偉進行訓練，為尋求球技突破，詢問多方意見後決定跟進。

與黃柏偉首次相遇，于煥亞就留有深刻印象，「黃柏偉真的很認真，我們第一次特訓，他竟然已把我所有比賽影片看過，找出我的缺點進行討論、修正。」

請繼續往下閱讀...

簡偉儒是黃柏偉在金華國中學長，兩人是2010年U18亞青、2011年U19世青戰友。簡偉儒透露，「台灣1對1訓練教練很少見，而我想加強不足的地方，就找柏偉訓練。」

簡偉儒本季二分球投籃命中率63.2％，三分球命中率45.1％皆創生涯最佳。他認為，訓練時與黃柏偉討論缺點、優點等，試圖解決比賽所遇到的問題，成為投籃穩定性提升的關鍵。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/