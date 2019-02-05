豪哥代禱文「突破」 意在言外?

林書豪（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕面對「板凳冷凍」的艱苦考驗，信仰虔誠如台裔後衛林書豪，特地趕在新年除夕發表最新代禱文，期許老鷹未來能用更棒方式打球，也祈求「場內外的突破」，似乎預告即將被交易等重大決定。

30歲的林書豪正值當打之年，卻面臨職業生涯另個轉折點，昨日他除了向各界拜早年，也透露上帝給的最新挑戰就是「不靠自己理解」，當他愈是絕望無助，反而愈能讓上帝使用工作，「請繼續為我們的賽季祈禱。我們球隊在比賽中漸入佳境，所以願我們的球隊將繼續用正確跟無私的方式打球。也請為場內外的突破祈禱。」

本季NBA交易截止日為美國當地時間2月7日，目前戰績17勝35負的老鷹，幾已放棄季後賽，目標放在重建，最具賣點的籌碼包括林書豪，據傳鵜鶘、七六人、拓荒者、魔術及國王等隊都有興趣，豪小子日前在推特發個靜觀其變符號，也想知道未來去處。林書豪揮別傷痛，本季重返球場擔任替補，雖然出賽時間減少，效率更加提升，場均10.8分、3.6助攻，投籃命中率46.9%還是生涯新高，曾遭釋出、下放等打擊的他，坦然面對任何挑戰，「我相信不管發生什麼，上帝對我都有最棒計畫。」

請繼續往下閱讀...

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/