紅襪貝茲也太神 保齡球封王

貝茲獲得CP3職業保齡球名人邀請賽冠軍。（取自PBATour推特）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕紅襪隊林子偉有一群「神隊友」，明星外野手貝茲即為其中之一，不僅是幫助紅襪稱霸去年世界大賽的功臣，昨又拿下一座冠軍，但這回換成保齡球，各種運動項目都難不倒他。

貝茲運動天賦過人，在棒球場上展現全能身手，就連保齡球也是職業級水準，昨天再度和職業保齡球選手瓊斯（Tommy Jones）搭檔，參與CP3職業保齡球名人邀請賽，攜手打進決賽並登上王座，貝茲笑說：「總算拿到冠軍了，我要好好享受它，也準備好迎接棒球了。」

休季期間，貝茲常受邀參加保齡球賽，前年11月，他就曾在保齡球世界大賽演出300分完美成績。儘管棒球才是貝茲主業，但在保齡球領域的天分依然令人佩服。

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短短一年內，貝茲成了球迷口中的「人生勝利組」，不僅在棒球和保齡球界雙雙登上霸主，還抱回生涯首座年度MVP，去年底還當了爸爸，豐收又滿足。

26歲的貝茲身價也逐年翻漲，2017年年薪僅95萬美元，去年透過仲裁，讓紅襪從原先開出的750萬加到1050萬美元，今年又大幅調薪，簽下1年2000萬美元（約6.2億台幣）合約，成為重要指標。

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