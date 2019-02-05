文姿云念念不忘「有阿嬤的」年味

文姿云和家人一同外出用餐。 （文姿云提供）

對多數運動員來說，經常出國比賽，待在台灣時間反而很少，因此格外珍惜和家人相聚的日子。文姿云最棒的過年回憶，是以前和阿嬤一起做珍珠丸子、炸年糕，近兩年她都在農曆新年期間出國比賽，只能和隊友們一起團聚過年。

「小清新」文姿云（中）遺傳媽媽的秀麗臉龐，圖為小時候和媽媽的合照。（文姿云提供）

阿嬤在時 會做珍珠丸子

文姿云表示，空手道讓她獲得很多成就感。今年過年，文姿云人將在法國征戰，為明年東京奧運做準備。（記者蔡厚瑄攝）

「阿嬤還在的時候，我們家都會買肉還有配料來做珍珠丸子，且每一餐都有，這是很美好的回憶。」文姿云說，小時候會跟著阿嬤、媽媽一起準備年夜飯，而阿嬤獨門的珍珠丸子是她最想念的味道，還有紅豆年糕，「阿嬤過世後，媽媽也不做了，沒機會吃到了，加上現在過年大家都很忙，大多是外食。」

文姿云笑說，現在過年家裡「進化」成吃速食店等外食，「也是不同的體驗啦！有別於以往傳統的年夜飯。」至於推薦的過年景點，家在台北的文姿云表示，可以去華山文創園區走走，或者到宜蘭，「宜蘭好山好水，是放鬆很好的地方。」

近兩年都跟隊友「過年」

文姿云透露，近兩年農曆新年她都在法國比賽，「我都和空手道國家隊的隊友一起過，大家準備很多食物，擺桌一起吃，還是很有家的感覺。」今年過年，文姿云依舊在法國征戰，繼續為明年東京奧運做準備。

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愛嘗美食 男友廚藝好

文姿云喜歡品嘗美食，但自己不太下廚，反倒是男友徐瑋駿會為她洗手作羹湯，且廚藝高超，「他都說看我想吃什麼，他去準備。」之前有次想吃紅油抄手，男友特別去買材料自己做，令她相當感動。

兩人感情相當穩定，文姿云表示，還沒進國訓之前，自己的飲食都由男友打理，偶爾會和男友一起下廚，「但他都會看不下去，因為我手腳太慢，切東西很講究，什麼都慢慢來。」（記者粘藐云）

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