空手道帶來成就感 「小清新」要征奧

亞運奪2金的文姿云，下一個目標瞄準東京奧運。 （記者粘藐云攝）

「小清新」文姿云去年亞運在空手道女子55公斤，完成史無前例的二連霸，回憶過去接觸空手道，她說：「在這項運動獲得很多成就感，也是讓自己堅持下去的動力。」

文姿云（右）完成亞運二連霸。 （資料照）

文姿云說，小時候好動也接觸過很多運動，但空手道讓她獲得很多成就感，且道館的氛圍，就像家一樣的溫暖，也讓她決定走上運動員這條路。

文姿云認為，啟蒙教練給她很大影響，「當時的教練很愛玩，常讓我們透過遊戲，更熱愛空手道，但教練總是強調，不管什麼時候、做什麼事情，都要有該有的態度。」教練這句話，文姿云一直放在心上，也影響日後她在場上凡事全力以赴，還有她對訓練上的要求。

亞運奪金 攀上高峰

文姿云選手生涯最難熬的時刻是2013年時的亞洲盃，當時傷到髖骨，花了3個月才重新回到場上，她說：「一切只能從零開始，看著身邊的隊友不斷進步，但我只能做簡單的復健，心情真的很煎熬，但也刺激著自己，要趕快好起來，再回到場上。」復出後，文姿云在隔年的仁川亞運奪金，後來世界排名一度爬到世界第一。

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亞運2連霸 下一步東奧

完成亞運二連霸，接下來文姿云瞄準東京奧運，今年將投入各大賽事累積積分，並配合移地訓練，雖然背負著奪牌期望，但她不給自己太多壓力，一切按部就班，「今年目標是把每個細節做好，把失誤降到最低，雖然給自己設定很多小小目標，但若能達成，會是很大的成就。」

（記者粘藐云）

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