小文青文姿云 「心理學書」最對味

郭婞淳經歷受傷、復出再創世界紀錄的故事，十分激勵文姿云。 （記者蔡厚瑄攝）

場上霸氣十足的文姿云，私底下是個講話輕聲細語、很有「文青感」的女孩，她透露，訓練之餘，最喜歡的放鬆方式是閱讀，透過各種心理學書籍提升自己的心理素質。

文姿云平常都待在國訓中心訓練，一週練習時間約6天，她表示，很少有時間培養其他興趣，但會利用休息時，找一個舒適的咖啡店看書，「我對心理學很有興趣，平常會看這類型的書。對運動員來說，心理素質是我們在場上表現的關鍵。」

文姿云目前都待在高雄，她笑說，很喜歡這個城市，天氣舒適，平常休息會到駁二去看看展覽，吸收不同資訊，或是找些美食犒賞自己。

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「郭婞淳奪金」超勵志

由於長時間在國訓，偶有機會接觸到不同項目的運動員，彼此碰面也會相互關心、打氣，文姿云說，很欣賞舉重選手郭婞淳，她的正面能量很能感染周遭的人。

文姿云表示，郭婞淳在2014年仁川亞運前受傷，一路辛苦地養傷、復健，卻沒有輕易放棄，「對選手來說，大、小傷勢都是常有的事，看著她從剛受傷到後來慢慢沉澱自己，重新復出後，又能刷新自己的紀錄，甚至寫下世界紀錄，覺得很佩服。」她也透露，遇到低潮時會想想郭婞淳的故事，就更有動力走下去。

對於未來，文姿云想先把選手份內的事情做好，還沒有想太多，但她向來喜歡挑戰自己，若有想做的事情會去嘗試，不會侷限。

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