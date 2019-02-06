字母哥想報恩 明星賽首選柯瑞

亞德托昆波（中）突破籃網防守上籃。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今全聯盟戰績最佳的東霸天公鹿出擊，「字母哥」亞德托昆波無愧上週東部最佳，繳出30分、15籃板、9助攻的「準大三元」，率隊113：94撕破地主籃網，公鹿笑納4連勝，39勝13敗持續獨走。

NBA官方公布上週東、西部最佳球員，分別由亞德托昆波、金塊全能中鋒約基奇兩位老面孔當選，前者已是本季第6次、後者則為第3回。「字母哥」昨踢館也沒漏氣，只差1助攻完成30分大三元，另補送3記麻辣火鍋，公鹿開賽不久即壓制東道主，第三節領先已達25分，勝負提前底定。

或許一面倒贏球太輕鬆，賽後各界訪問焦點，都在週末明星賽選秀，東部票選最高首任隊長的亞德托昆波，台灣時間8日上午8時直播點兵（緯來體育台直播），他目前決定先挑勇士人氣射手柯瑞，「因為他去年第1個找我，所以必須回報。之後我想應該是隨機吧」。只不過，「字母哥」想還人情得看「大帝」臉色，因為屆時是由另位隊長詹姆斯優先找人。

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