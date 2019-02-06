大王狀況好 與栗山監督期待0落差

王柏融隨火腿隊赴美國亞利桑那展開第一階段春訓，一舉一動都是日媒和隊友矚目焦點。（中央社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕王柏融正於美國隨火腿進行春訓，狀況獲得教練與隊友的好評，根據球隊的評估，最快將於10日隊內紅白賽以先發出賽，屆時將是他首次在春訓參與實戰；隨巨人在宮崎春訓的陽岱鋼，則於大年初一擊出本季第1發全壘打。

控制球棒能力好

王柏融在春訓期間的打擊逐漸進入狀況，守備也以左外野手進行調整，根據球隊人士評估，只要他身體沒有狀況，多在實戰中面對不同的投手，可以看到更多不同的東西，監督栗山英樹也給予好評：「他控制球棒的能力很好，跟我們想像中的一樣。」

最快10日隊內賽實戰

火腿表定10日舉行隊內紅白賽，王柏融有機會先發出賽，適逢農曆新年，被媒體問到是否想家，他說：「現階段最重要是專注在自己的工作。」至於年底世界12強賽與明年東京奧運，他說：「國家需要我的時候，我願意為國家效力，但是要尊重球團的決定。」

請繼續往下閱讀...

巨人第1階段春訓昨天是最後1天，球隊安排實戰打擊練習，打者都從1壞球開始打，陽岱鋼前2打席分別遭到巨人去年、前年選秀第1指名高橋優貴、鍬原拓也三振，第3打席從高木京介手中擊出全壘打，影片被球團放上官方推特。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/