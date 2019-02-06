運動家添新血 王維中競爭者+1

旅美選手異鄉過春節，教士隊小聯盟投手宋文華（右一）在IG貼出與運動家王維中（左一）、小熊曾仁和（左二）一起「圍爐」吃年夜飯的照片。（取自宋文華IG）

〔記者徐正揚／綜合報導〕運動家昨天以小聯盟合約簽下前大都會牛棚左投布雷文斯，並邀請他參加大聯盟春訓，連同他與王維中，運動家今年共邀請14位投手參加春訓，左投多達7位剛好佔一半，美媒看好他能進入開季25人名單。

布雷文斯生涯前7季（2007-13年）都效力運動家，2013年季後、2015年季初各被交易到國民、大都會，2016、2017年各以1年400萬、650萬美元與大都會續約，去年大都會執行他的700萬美元選擇權，今年若能升上大聯盟，年薪為150萬美元。

布雷文斯現年35歲，有12年大聯盟資歷，生涯出賽564場、僅1場先發，累計29勝13敗91中繼6救援、防禦率3.52，近7年除2015年因左手骨折幾乎整季報銷，單季出賽都超過60場，近3年僅去年防禦率超過3，2016-17年平均每9局飆出12Ｋ。

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布雷文斯上季對左打被打擊率2成64高於對右打的1成93，生涯對左打被打擊率2成16仍優於對右打的2成42，由於運動家亟需補強左投，回鍋老東家的他被媒體看好能進入開季25人名單，擔任針對左打的功能性牛棚。

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