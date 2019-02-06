大聯盟「五星級球迷」住白宮

專題報導／記者徐正揚

棒球在美國不是「Baseball is life」的口號，是娛樂也是產業，更是文化與歷史的一部分，不僅深植每個人的內心，更與柴米油鹽並存於日常生活中；對百年來的歷任美國總統而言，棒球不僅是必修學分，以最近5任總統為例，都在棒球史上占有一席之地。

歐巴馬為2009年明星賽開球（資料照）

愛公牛愛白襪 歐巴馬絕對高調

歐巴馬被譽為史上最熱愛籃球的總統，他從不掩飾對芝加哥公牛的死忠支持，享有「世界最著名的公牛球迷」封號。他也可能是史上籃球打得最好的總統，高中是校隊替補控衛，曾隨隊拿到州冠軍，他在芝加哥的住宅雖離白襪主場很近，卻直到擔任伊利諾州聯邦參議員後，於2005年發文祝賀白襪贏得世界大賽冠軍，才首次表達對棒球的意向。

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歐巴馬在被提名為總統候選人前，接受ESPN專訪時被問到：「若世界大賽是小熊對白襪，要幫哪隊加油？」他毫不思索地回答：「當然是白襪！」

歐巴馬上任後，多次展現對白襪的支持，2009年首次以總統身分為大聯盟開幕戰開球，就獻給白襪主場，明星賽在紅雀主場穿白襪外套開球，10天後親自致電恭賀投出「完全比賽」的白襪左投柏利。

歐巴馬連任後，還把棒球運用到外交事務，2015年他宣布恢復美國與古巴中斷逾50年的邦交，2016年3月成為近90年來首位踏上古巴領土的美國總統，3天訪問期間的重頭戲是與古巴總統卡斯楚一起看光芒與古巴國家隊打表演賽，希望透過兩國共同的國球，促進雙方外交關係。

貝比魯斯與老布希（取自網路）

同框貝比魯斯 老布希為球癡狂

老布希因崇拜「打擊之神」威廉斯而成為紅襪球迷，兩人於二戰期間接受海軍飛行訓練時成為好友；戰後他進入耶魯大學就讀，是棒球校隊當家一壘手，不僅有專屬球員卡，還曾於1947-48年率隊打進頭兩屆NCAA冠軍戰。

值得一提的是，1948年6月5日，傳奇球星貝比魯斯致贈親筆簽名的自傳給耶魯大學圖書館，身為棒球隊隊長的老布希代表校方接下手稿，並留下珍貴合影。

老布希自耶魯畢業後移居德州，轉而支持德州球隊，1989年就任總統後，竟把大學時用的手套帶進白宮，幾乎每天親自上油細心保養，被譽為「史上唯一會把一壘手手套放在橢圓形辦公室抽屜裡的總統」。

16歲與老布希一見鍾情的第一夫人芭芭拉，耳濡目染也愛上棒球，老布希進入耶魯大學校隊後，懷著小布希的她總是坐在本壘後方，拿出棒球記錄簿為先生做比賽紀錄，自此養成每到球場就做比賽紀錄的習慣，這一做竟超過70年。太空人球團曾在官方推特貼出她於2006年5月4日做的比賽紀錄，盛讚她的功力媲美官方記錄員。

大小布希2017年為世界大賽開球（資料照）

小布希耶魯大學時期（資料照）

當遊騎兵老闆 小布希人生翻轉

小布希是史上唯一擔任過大聯盟球隊老闆的總統，他在1989年4月促成德州遊騎兵轉賣，自己也借貸50萬美元購入部分股權，出任球隊合夥管理人，不僅代表球隊處理公關事務、參加大聯盟球團老闆會議，還負責新球場的興建計畫。

小布希擔任遊騎兵老闆5年期間，陸續網羅三振王萊恩、重砲外野手岡薩雷茲、名捕I-Rod等頂級球星，並接受夫人蘿拉與友人建議，頭戴牛仔帽、足蹬牛仔靴，一身牛仔打扮，捨豪華包廂坐一壘休息區，與球迷一起邊吃熱狗邊看球。

透過球團老闆這個工作，小布希一掃以往酗酒、政二代、失意商人的負面印象，名聲與曝光度大增，還成功建立親民形象與領袖魅力。

小布希的棒球天分遺傳自父親，兒時曾夢想向傳奇球星威利‧梅斯看齊，他是第一位打過LLB世界少棒賽的總統，1955年是美西隊捕手；他為大聯盟開球10次、為歷任總統最多，以2001年世界大賽第3戰在洋基球場最經典，雖然外套裡穿著防彈衣，仍投出精準進入捕手手套的好球，輿論推崇這球比他在「911事件」後的任何演說更能撫慰人心，甚至譽為史上最完美開球。

柯林頓與希拉蕊（取自網路）

聽希拉蕊的話 柯林頓倒戈小熊

柯林頓原是紅雀球迷，小學時常邊做功課邊聽收音機比賽轉播，最喜歡的球員是名人堂傳奇球星穆修、謝迪恩斯特，結婚後受希拉蕊影響，轉而支持小熊。

1994年，大聯盟爆發史上規模最大的球員罷工，柯林頓隔年元月以總統身分介入調解，命令勞資雙方應於2月6日前重啟談判並達成協議，雖至截止日糾紛仍未解決，但聯邦法院趕在4月3日開幕戰前，裁定資方應取消薪資上限，回歸罷工前的勞資協議，終於結束歷時逾230天的抗爭。

柯林頓曾兩度參與大聯盟的重要時刻，1995年9月6日，與副總統高爾現場見證小瑞普肯以連續2131場出賽打破大聯盟紀錄；1997年適逢羅賓森登上大聯盟50週年，大聯盟宣布42號球衣從各隊退休，他在大都會主場的表揚儀式上，以總統身分讚揚羅賓森對美國體壇與民權運動的貢獻。

雷根播報運動賽事（取自網路）

雷根「重操舊業」播比賽（取自網路）

開球兼播報員 雷根留下驚嘆號

雷根在大學畢業後的第一份工作，是1932-37年在愛荷華州兩家廣播電台擔任運動賽事播報員，主要負責小熊的比賽，當年還沒有電視轉播，他只能接收從球場發來的電報，坐在播音室裡憑藉想像力播報。

雷根是史上第一位擔任過運動賽事播報員的總統，在小熊官網的「隊史歷任播報員」可以找到他的名字，他也因此成為小熊鐵粉，1988年9月30日為小熊對海盜開球後，竟跑進播報室「重操舊業」，從1局下到2局結束播報3個半局。

美國運動冠軍隊受邀訪問白宮至少始於1865年，固定在白宮接受總統表揚始於雷根任內，他也是史上第一位坐在休息區看球的總統，1984年4月2日為開幕戰金鶯對白襪開球後，突然想坐在休息區最靠本壘的位子看球，座位「主人」金鶯總教練羅賓森二話不說讓位給總統，改坐到休息區另一端指揮調度，打完兩局等雷根離去才坐回去。

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