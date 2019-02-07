未竟的環法 馮俊凱新年續追夢

馮俊凱夢想代表車隊參加環法大賽，無論扮演何種角色，都會盡力去爭取，並全力以赴。。（馮俊凱提供）

記者廖聿偉╱專題報導

台灣首位一級職業車隊車手馮俊凱（左），邁入旅歐生涯第五年，征戰各地也累積不少死忠車迷。（馮俊凱提供）

巴黎—盧貝（Paris-Roubaix）古典單車賽，是馮俊凱職業生涯印象最深刻的挑戰。（馮俊凱提供）

馮俊凱國手時期。（馮俊凱提供）

馮俊凱高中時期。（馮俊凱提供）

馮俊凱國中時（右）與家人合影。（馮俊凱提供）

父親引騎 踏進單車之路

台灣自由車一哥馮俊凱小時候因體重過重，加上父親喜愛騎登山車，而與自由車結下不解之緣。8歲第一次接觸自行車，國中開始接受正規訓練，加上好勝心驅使，比賽成績總是名列前茅。馮俊凱回憶地說，「當時比賽一定全力衝，我喜歡位居領先的感覺，現在回想雖感覺當時是在浪費力氣，但也讓我愛上了競輪的快樂。」

台灣首位一級職業車手

在國際自行車總會（UCI）註冊的一級職業車隊，世界上總共僅有18支隊伍，每隊約25人，要擠進一級車隊的窄門，甚至比棒球選手要登上美國大聯盟（MLB）還困難。而馮俊凱是台灣第一位騎進一級車隊的選手，也是唯一的男子選手，實力備受肯定。

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馮俊凱坦言，「做夢也沒想過有朝一日能成為一級職業車手，但5年前美利達幫我牽線，助我圓夢。我很珍惜這個機會，這也是5年來我不斷精進、努力超前的動力。今年雖是合約的最後一年，但我仍會盡全力爭取續約。」

夢想環法全力提升實力

馮俊凱規劃目標是至少延續選手生涯到35歲，並且能代表車隊參加環法大賽。他堅定地表示，「參加環法一直是我的夢想，無論在車隊扮演何種角色，我都會盡力去爭取，並全力以赴。我知道難度很高，為了築夢，將不斷督促自己更精進，無論是耐力、經驗和技巧，我都要再提升。」

旅歐初期一個人的世界

回想起剛加盟職業一級車隊，在義大利生活的頭一年，馮俊凱透露，其實前幾個月相當難熬。語言、環境、生活模式都很陌生，也無法融入團隊，沒有朋友，每天的生活幾乎都是一個人的世界。

馮俊凱回憶，「練習的日子因人生地不熟，問路又語言不通，邊騎車還要確認路線，過程相當艱辛。此外，休息時間沒有同伴，我常到鎮上的咖啡店，在那邊結識了店員和顧客，不僅幫助我提升義大利文的能力，也讓我加速融入新環境，那是段很難忘的回憶。」

過年幾乎都在外地征戰

馮俊凱長年在世界各地比賽，對節日也看得較淡，他說，「2月對自由車選手算是新賽季的開端，大部分時間都在比賽或訓練，所以農曆新年我很常不在台灣。通常聖誕節和跨年屬於休季期，較有時間過節，也利用這段時間陪陪家人。」

「法國北方地獄」印象深

有「法國北方地獄」之稱的巴黎—盧貝（Paris-Roubaix）古典單車賽，是馮俊凱職業生涯印象最深刻的挑戰，兩度參賽雖都沒能完賽，卻充滿回憶，而騎車技巧和經驗值也因而大增。

馮俊凱表示，巴黎—盧貝古典單車賽須經過50公里以上的石板路，但台灣完全沒有如此艱難的賽道。車道凹凸不平，類似越野賽道，過程顛簸、危險，必須牢牢地緊握手把，每次比賽手都會被磨破，還曾經摔車，對車手這是很棒的挑戰。

鼓勵年輕選手勇敢追夢

台灣自由車競技風氣日漸委靡，要等待下一位登上一級車隊的車手遙遙無期。馮俊凱鼓勵年輕選手要勇敢追夢，若對騎車有興趣，就應該堅持不懈。他認為，「騎車和課業必須兼備，畢竟自由車賽事受傷風險大，若日後無法騎車，也能有一技之長，維持生計。年輕選手要勇於挑戰自我，建議以入選國家隊為目標，在國際賽騎出成績，實力才能被職業車隊看見；立足亞洲，放眼世界，是站上一級車隊的不二法門。」

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