爭取旅歐新合約 台灣一哥馮俊凱全力衝刺

馮俊凱的新戰駒亮相。（Bettiniphoto提供）

記者廖聿偉╱專題報導

馮俊凱的新戰袍亮相。（Bettiniphoto提供）

馮俊凱（右）在環廣西站帶領車隊衝刺。（Bettiniphoto提供）

台灣首位登上一級職業車隊舞台的車手馮俊凱，金豬年將邁入旅歐生涯第五年，也是合約最後一年，今年不僅車隊陣容更堅強，新款碟煞用車進駐，同時麥拉倫與車隊合資的大消息，都為巴林美利達車隊帶來全新的氣象，阿凱也將面臨全新挑戰，他許下心願：「將繼續留在歐洲騎車，爭取新合約，我會盡全力變得更強！」

帶領衝刺技巧 進步最大

Q2018季末包含環廣西、KOM、環沖繩等賽事都衝出佳績，在2019年是否更提升信心，延續氣勢？

A季末的狀態比以往更好，和當時的公路訓練量充足有關。整體來說，我覺得自己在環廣西的狀況、膽識，和帶領衝刺工作的內容進步最大，主要在集團當中的技巧有進步，自己進站的位置也比以往更好，讓名次更往前。

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休兵完全放鬆 儲存能量

Q冬季短暫的休兵時刻，如何充電、調整心情和放鬆？

A休息的前後十幾天沒有騎車，完全過著一般人的生活步調，讓身、心都完全放鬆，直到訓練營前一個禮拜開始恢復騎車，慢跑、重訓交替，也玩了空拍機，讓身體和心情都完全放鬆，儲存下個賽季的能量。

車隊未來以全英文為主

Q金豬年車隊將有不少新成員加盟，車隊的氛圍將有什麼轉變？

A新入隊的選手和職員們，來自世界各國，車隊未來使用的語言，也會走向全英文的方式，而不再是過去英文和義大利雙語並行，但我個人比較習慣義大利體系的車隊文化，有幽默感、搞笑的感覺。在這次季前訓練營期間，有特別多和新成員們互動的機會，感覺大家都滿好相處的。

換碟煞車款 備戰新賽季

Q金豬年即將換上碟煞車款，在訓練營小試身手的感想？

A我已換騎碟煞的車款訓練，無論是銳克多或斯特拉，隊上的選手在季前訓練營幾乎都換成碟煞版使用，來備戰新賽季。我認為銳克多搭配碟煞在高速制動時，比較硬一點，更適合使用。但因為和以前的規格不同，在輪組的通用性和後勤的維修保養，選手和機械師都必須花時間適應，也是我今年的一大挑戰。

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