馮俊凱訓練日復一日 漫長且孤獨的道路

自由車選手多少都有摔車經驗。（馮俊凱提供）

記者廖聿偉╱專題報導

馮俊凱無論天候嚴寒、酷熱，甚至颳風大雨，都必須堅持練車。（自由車協會提供）

高速下坡 摔車意外難免

自由車競技屬高強度與高危險的運動，下坡衝速接近時速100公里，且比賽長度動輒都在100公里以上，若體力耗盡或恍神，極容易造成摔車意外。馮俊凱認為，自由車選手多少都有摔車經驗，大小擦傷難免，因此選擇賽事要循序漸進，實力和經驗足夠，再挑戰更高層級的賽事。

模擬賽境 強迫自己專注

訓練歷程是一條漫長且孤獨的道路，無論天候嚴寒、酷熱，甚至颳風大雨，都必須堅持練車，日復一日。馮俊凱透露，「說不孤單是騙人的，但我會強迫自己專注於訓練課表中，並模擬比賽情境，讓強度能接近比賽的水準，才能發揮最大的效果，也能夠讓自己不分心，不胡思亂想。」

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生活規律 嚴格控管飲食

自我要求甚高的馮俊凱，除了嚴格控管飲食外，生活作息也很規律，晚上十點前一定就寢，每天早起訓練。

他表示，「賽季期間必須保持最好的狀態，若沒有睡滿8小時，將影響訓練的效率，所以強迫自己早睡早起，久了也成為習慣。」

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