大帝超越黑曼巴 最年輕達3萬2千分

「大帝」詹姆斯生涯得分突破32000分。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「大帝」詹姆斯率軍遠征溜馬，繳出18分、7籃板和9助攻，一舉突破生涯3萬2000分關卡，榮膺聯盟史上第5人，也超越「黑曼巴」布萊恩成為該里程碑最年輕球員！只不過，內亂的湖人94：136慘輸42分，同為詹皇最難堪紀錄，令他百感交集開心不起來。

A.戴維斯。（資料照，美聯社）

湖人戰績不佳，「大帝」詹姆斯不開心。（今日美國）

得分排行榜 史上第5人

揮別傷勢的詹姆斯，職業累計32008分，榮膺「3.2萬分俱樂部」第5名會員，前4強都退役，依序為「天勾」賈霸、「郵差」馬龍、「黑曼巴」布萊恩、「籃球之神」喬丹。以詹皇本季場均直逼27分，可望很快趕過32292分的喬丹，如無意外下季鎖定Kobe，預約躋身NBA三霸。

慘輸溜馬隊 詹皇不開心

高中畢業跳級入行的詹皇，也以34歲又37天擠下36歲87天的布萊恩，成為最幼齒3.2萬分得主，更是史上首位「3.2萬分、助攻和籃板各8千」的現役傳奇。然而，湖人卻遭溜馬痛擊，苦吞交手最懸殊敗仗，也是隊史第4多輸分。

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爭奪一眉哥 湖人擬退出

對湖人兵敗如山倒，深陷「被逼宮」危機的總教練華頓嘆說：「一季有82場，這種事總會隨機發生幾次，重點是我們不能重蹈覆轍。」湖人2連敗，勝負各27、勝率跌回5成，西部屈居第10，季後賽已亮紅燈。

雪上加霜的是，湖人不惜出清波爾等新生代，積極網羅「一眉哥」A.戴維斯卻卡關，《洛杉磯時報》報導，由於鵜鶘需索無度，甚至獅子大開口要求加碼4個首輪選秀權，引發湖人不滿，揚言退出談判。

台灣時間2月8日交易大限前，紫金湖人已送出後衛米凱盧克和第2輪選秀籤，換來27歲活塞射手布拉克，補強外線火力。

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