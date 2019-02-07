續留日職關鍵年 郭俊麟盼進先發

旅日投手郭俊麟（右）今年表現很關鍵。（郭俊麟Instagram）

〔記者倪婉君／綜合報導〕上週剛過27歲的旅日投手郭俊麟，今年在西武獅邁入第5個球季，也是他能否續留日本職棒的關鍵年。日媒《Baseball Channel》昨天指他有機會搶進先發輪值，就看他能否力爭上游。

旅日投球 第5個球季

「謝謝你們的祝福，我也會繼續努力！」郭俊麟2日過生日，也是他隨一軍開訓的第2天，當時就曾發文向一路相挺的球迷致謝。郭俊麟在結束和西武的4年複數年合約後，去年底改簽一年約，年薪從2000萬日圓減至1200萬日圓（約343萬台幣），今年勢必要投出符合球團期待的成績。

日媒預測 有機會輪值

在王牌菊池雄星赴美發展後，《Baseball Channel》昨預測今年西武的投手布局，則將郭俊麟列入先發輪值候選人。報導指出，今年前3號先發可望由去年16勝洋聯勝投王多和田真三郎、去年11勝的榎田大樹及3年級生今井達也扛起，其他輪值人選，包括從巨人補進的左投內海哲也，去年球季後段繳出好投的郭俊麟、進入第5個球季的高橋光成及新秀松本航。

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一軍僅4勝 西武仍有期待

文中指出，先發輪值陣容大概需要6、7人，除了前述投手，十龜劍、佐野泰雄、相內誠，以及具3年大聯盟資歷的新洋投尼爾都有機會，競爭相當激烈。

郭俊麟在2014年底以簽約金5200萬日圓加盟後，累計在一軍出賽36場拿下4勝，成績不理想，尤其前年因調整狀況更整季未在一軍。但球團對郭俊麟仍有期待，去年球季後段將他拉上一軍，並於9月15日對軟銀先發5局失3分、拿下暌違1196天的一軍勝投，今年2月20、21日兩場和統一獅的「雙獅交流賽」中，確定要由他擔綱一場先發。

郭俊麟#西武獅#先發輪值

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