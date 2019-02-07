助郭再起 許銘傑再調教廖任磊

西武二軍投手教練許銘傑搶救郭俊麟有成。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在「搶救郭俊麟」有成後，前旅日名將許銘傑今年在西武獅擔任二軍投手教練進入第2年，他也許下新希望：「多多幫助選手調整到最好的狀態，到一軍去表現。」除了郭俊麟，今年轉披西武戰袍的廖任磊，日前投入二軍春訓，也是許銘傑的新課題。

前年底結束在中信兄弟的一軍投手教練職務後，許銘傑就以二軍投手教練身分重返老東家西武獅，當時他就表示，希望運用自己的經驗和知識，培育好的投手。前年整季未上一軍的郭俊麟，去年在許銘傑的指導下，於球季後段升上一軍並拿下勝投，當時他就感謝賢拜在技術和心態上的協助。

許銘傑已在上月31日赴日，他在個人臉書表示，去年學到了如何幫助選手調整及一些臨場反應，今年希望幫助選手調整到最佳狀態、到一軍去表現。去年季後遭巨人釋出的201公分投手廖任磊，在通過戰力外測試後加盟西武、年薪600萬日圓，他也希望在許銘傑的幫忙下，能夠儘快升上一軍登板，用場上的表現回報西武。

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許銘傑#二軍投手教練#廖任磊

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