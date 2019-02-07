連7場大三元 魏少差2場追平紀錄

雷霆球星魏斯布魯克（中）連續7場大三元，生涯共累積124次。 （美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕P.喬治狂轟39分，外加8籃板，魏斯布魯克貢獻16分、16助攻、15籃板，完成連續7場「大三元」，雙槍齊出力助地主雷霆第3節扭轉戰局，最終132：122擊退來犯的魔術，戰績34勝19負穩住西部老三。

張伯倫障礙 高懸51年

30歲正值巔峰的魏斯布魯克，無愧為「大三元製造機」，連7戰三雙已追平生涯最佳，只差2場趕上「上古神獸」張伯倫早在1968年的連9場障礙。這也是魏少本季第20次、生涯第124回大三元，離史上第2魔術強森還差14場，最高則為「大O」羅伯森181次。此外，魏少第7次得分、籃板、助攻皆跨越15關卡的高難度演出，也僅次8次張伯倫、14次羅伯森。

此役雷霆7人得分上雙，克服上半場62：69落後，易籃後發動36：23反撲，硬是留下勝利。魏少雖手感欠佳，全場14投僅5中，不過他在助攻及籃板全力彌補，加上最佳拍檔P.喬治火力全開，本季第23場至少強攻30分，聯手完成逆轉秀。

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